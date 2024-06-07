إيران تهدد مرشحي الرئاسة وتحذر من دعوات مقاطعة الانتخابات

هدد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، مرشحي الانتخابات الرئاسية بتوجيه إنذارات ورفع دعاوى قضائية لمتبعي ما وصفه بـ"النهج التخريبي"، في وقت لوحت فيه "هيئة الرقابة على الصحافة" بمعاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة الاقتراع.

وقال خطيب خلال اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الانتخابات الرئاسية، إن السلطات ستراقب سلوك المرشحين ومؤيديهم، وتوجه الإنذارات اللازمة لمن يتبع "النهج التخريبي، وإذا لزم الأمر سيتم رفع تقرير هذه المراقبة إلى الجهات القضائية"، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني.