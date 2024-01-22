مسؤول روسي: واشنطن هددت بكشف "فساد قاتل" لأعوان زيلينسكي

كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة طالبت الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بإقالة مسؤولين أوكرانيين فقدوا "ثقة البيت الأبيض"، من المناصب القيادية في الحكومة الأوكرانية.

وهددت الولايات المتحدة، بحسب المسؤول الروسي، زيلينسكي بنشر "ملف فساد يشمل من حوله"، إذا لم ينفذ ذلك، على حد قوله.

وقال ناريشكين، في بيان: "تضم القائمة السوداء عشرات المسؤولين الأوكرانيين رفيعي المستوى من فريق زيلينسكي، وقد تم لفت انتباه زيلينسكي إلى أنه بخلاف ذلك فإن واشنطن ستنشر ملف فساد قاتل يتعلق بممثلي حاشيته".

وأضاف: "خلال زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2023، تلقى نصائح عاجلة لإجراء تغييرات ضمن الموظفين بالسلطات التنفيذية الأوكرانية".

وأشار مدير جهاز الاستخبارات إلى أن الأمريكيين يرغبون بـ "تعيين سفيرة أوكرانيا في واشنطن، أوكسانا ماركاروفا، التي تلقت تعليمها في جامعة إنديانا في بلومنغتون، في منصب رئيس وزراء أوكرانيا".

وتضم القائمة "تعيين نائب وزير المالية في أوكرانيا، ألكسندر كافا، الذي درس في جامعة هارفارد، في منصب وزير المالية، كما تم اقتراح ترقية نائب وزير الاقتصاد الحالي، تاراس كاتشكا، وهو خريج المعهد الوطني البولندي للإدارة العامة، لمنصب وزير الاقتصاد".

وشدد ناريشكين على أنه "كجزء من سياسة جعل أوكرانيا تابعة لها بشكل كامل، انتقلت الولايات المتحدة إلى تشكيل إدارة استعمارية في هذا البلد".

وأضاف: "وفقا لخطة واشنطن، ستتكون الإدارة من أوكرانيين تدربوا في الغرب وأقسموا على الولاء للمصالح الأمريكية".

وتناقلت العديد من التقارير الإعلامية معلومات تفيد بأن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة بات منزعجًا من طريقة زيلينسكي في إدارة الحرب مع روسيا، وأنه في أكثر من مناسبة أشار مسؤولون غربيون إلى أن بلادهم تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية وفق موعدها المقرر دون أي تأجيل.