بعد صعود اليمين المتطرف.. كيف سيتبنى الأوروبيون قراراتهم في "برلمان منقسم"؟

عدّ تقريرٌ نشره موقع "ذي كونفرسيشن" أنّ الانقسامات داخل البرلمان الأوروبي الجديد تؤثر بشكل مباشر في اتخاذ القرارات؛ إذ لا تتمتع أي كتلة بالأغلبية المطلقة، ويصبح تبني التشريعات أكثر تعقيدًا.

وأفرزت الانتخابات الأوروبية برلمانًا أكثر انقسامًا وتشرذمًا من أي وقت مضى، مع خسارة الكتل "المؤيدة لأوروبا" جزءًا من مقاعدها، مقابل صعود اليمين المتطرف، وفق التقرير.

ومع ظهور نتائج الانتخابات، شهدت الكتلتان الرئيسيتان "المؤيدتان لأوروبا" استقرارًا في عدد مقاعدهما.

وحافظ حزب الشعب الأوروبي على المرتبة الأولى مع زيادة طفيفة في عدد مقاعده، من 176 إلى 185 مقارنة بالبرلمان السابق، وحصلت الكتلة الثانية في البرلمان الأوروبي، الكتلة الاشتراكية، على 137 مقعدًا، أي أقل بمقعدين عن العام 2019.

ويواجه الليبراليون في كتلة "التجديد"، التي ينتمي إليها أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب "النهضة" الفرنسي، صعوبات أيضًا: إذ تمتلك الكتلة الآن 79 مقعدًا فقط، أي بانخفاض 20 مقعدًا مقارنة مع العام 2019.