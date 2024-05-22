الأمم المتحدة: خطر الإبادة الجماعية ينمو كل يوم في السودان

قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أليس نديريتو عن تطورات الصراع في السودان، إن "خطر الإبادة الجماعية قائم في السودان، وحقيقي وينمو كل يوم".

وأضافت في إحاطتها التي قدمتها أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الوضع الراهن يحمل "علامات خطر الإبادة الجماعية، مع وجود مزاعم قوية، بأن تلك الجريمة قد ارتكبت بالفعل".

وشددت نديريتو، على أن المدنيين بعيدون عن الحماية، مبينة أنه في إقليم (دارفور) ومدينة (الفاشر) يتعرض المدنيون للهجوم؛ بسبب لون بشرتهم وانتمائهم العرقي وهويتهم.

وأوضحت، أن الهجمات الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها في قرى خارج (الفاشر) تحمل "دلائل على عدم وجود أهداف عسكرية أو معنى للتسبب في النزوح والخوف".

وأضافت، أن التقارير تشير إلى أن تلك الهجمات اتسمت بالعنف العشوائي، بما في ذلك العنف الجنسي، ونهب الممتلكات الشخصية من المنازل، وكذلك مناطق الأسواق، وتدمير المباني السكنية والتجارية، وسرقة الماشية، وتدمير المحاصيل.

وأكدت المسؤولة الأممية، أن الكارثة الإنسانية التي تتكشف في السودان "تشكل آفة على ضميرنا الجماعي، كما أنها تتعارض مع جوهر الالتزامات الدولية بمنع ارتكاب الجرائم والمعاقبة عليها".

وختمت نديريتو إحاطتها بالقول، إن "حماية المدنيين في السودان لا يمكن أن تنتظر".