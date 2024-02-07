فرنسا.. "بايرو" يتجه لاستلام حقيبة التعليم في تعديل وزاري مرتقب

أشارت صحف فرنسية إلى توقعات بتولي المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب "مودم" فرانسوا بايرو إحدى الحقائب الوزارية، فيما يجري الحديث عن تعديل وزاري جديد لإعادة تشكيل حكومة غابريال أتال.

وقالت قناة "بي إف إم" التلفزيونية، إن بايرو يجتمع بأتال، اليوم الأربعاء، بعد لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، في قصر الإليزيه.

ولم يستبعد بايرو، اليوم في مقابلة تلفزيونية مع القناة، عودته إلى الحكومة كوزير جديد للتعليم.

وأضاف السياسي الذي يشغل منصب عمدة مدينة باو: "لم أتهرب قط من أي طلب لخدمة بلدنا"، مشيرًا إلى أن تعيينه هو اختيار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

ولم يقرر ماكرون وأتال بعد مصير بايرو من الحكومة، التي يتم الإعلان عنها ببطء، بحسب القناة.

وتساءلت مجلة "ماريان" الفرنسية، عن السبب الذي قد يجعل بايرو وزيرًا للتعليم مرة أخرى بعد 30 عامًا، "رغم سجله السيّئ".

وأكد بايرو في اللقاء التلفزيوني أن التعليم هو "أحد أهم المواضيع التي يجب حلها"، مضيفًا أن "هناك اضطرابًا كبيرًا في القطاع" وأنه سيسعى لحل الأزمة.