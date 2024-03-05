ترامب أم بايدن.. من الأقرب للفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

توقع مراقبون للشأن الأمريكي منافسة شديدة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وغريمه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمبر المقبل، مشيرين إلى أن بقاء ثنائية بايدن ترامب، متسيدة الساحة السياسية الأمريكية للدورة الانتخابية الثانية على التوالي، تظهر حجم الخلل في الحياة السياسية الأمريكية.

وبات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قاب قوسين أو أدنى من الفوز بترشيح الجمهوريين بعد تغلبه على منافسته "الضعيفة" نيكي هيلي، التي لم تستطع الفوز قبيل الثلاثاء الكبير سوى في ولاية واشنطن، والتي تمتاز بثقلها الديمقراطي انتخابيًّا.

ووسط توقعه بميل الميزان الانتخابي لصالح بايدن، أشار عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، إلى أن المنافسة ستكون محتدمة بين بايدن وترامب، لكن الأول يملك أفضلية نسبية كون البلاد لا تعاني في الوقت الحاضر من مشاكل اقتصادية أو اجتماعية جوهرية على عكس ما كان عليه الحال في أواخر ولاية الرئيس ترامب، ولا سيما في ما يتعلق بجائحة كورونا وتأثيرها الاقتصادي على البلاد.

وقال المومني لـ"إرم نيوز"، إن ما تتميز به السياسة الأمريكية من ديناميكية يجعل حدوث أي مفاجأة قبل الانتخابات أمرًا ممكنا إن كان لصالح بايدن أو ترامب، فعلى سبيل المثال، إن التوصل لأي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر إيجابي على حظوظ بايدن الانتخابية، أضف إلى ذلك التأييد الخارجي الذي يحظى به بايدن؛ فأغلب الدول تفضل التعامل معه على التعامل مع دونالد ترامب.

ثنائية ترامب بايدن