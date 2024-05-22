كواليس لقاء خامنئي لإسماعيل هنية في طهران
نشرت وكالات أنباء إيرانية مقطع فيديو من استقبال المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية الذي وصل طهران لتقديم العزاء.
وظهر في الفيديو الذي نشرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، هنية مبتسمًا وينتعل حذاءَه على خلاف اللقاء الماضي الذي جلس فيه إسماعيل هنية وأعضاء وفد حماس بلا أحذية أمام خامنئي الذي كان منتعلًا حذاءَه حينذاك؛ وهو ما أشعل ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد خامنئي خلال استقباله إسماعيل هنية، أن "مقاومة أهل غزة أثارت إعجاب العالم ومن كان يصدق أن جامعات الولايات المتحدة ستقف يومًا لصالح فلسطين".
ورأى هنية أن "أهل غزة وهم فئة قليلة غلبوا الفئة الكبيرة وهي الولايات المتحدة و"الناتو" وبريطانيا ودول أخرى"، مشددا على أنه "سيتحقق الوعد الإلهي بالقضاء على الكيان الصهيوني وسنرى اليوم الذي تقوم فيه فلسطين من البحر إلى النهر".
واحتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين، منذ ساعات الصباح الأولى في شارع "الثورة" وسط العاصمة طهران، انتظارًا لإقامة صلاة الجنازة والمشاركة في مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه الذين قتلوا في حادثة تحطم الطائرة.
وكان شارك عددٌ من الحاخامات اليهود في مراسم الجنازة والتشييع.