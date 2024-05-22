كواليس لقاء خامنئي لإسماعيل هنية في طهران

وأكد خامنئي خلال استقباله إسماعيل هنية، أن "مقاومة أهل غزة أثارت إعجاب العالم ومن كان يصدق أن جامعات الولايات المتحدة ستقف يومًا لصالح فلسطين".

ورأى هنية أن "أهل غزة وهم فئة قليلة غلبوا الفئة الكبيرة وهي الولايات المتحدة و"الناتو" وبريطانيا ودول أخرى"، مشددا على أنه "سيتحقق الوعد الإلهي بالقضاء على الكيان الصهيوني وسنرى اليوم الذي تقوم فيه فلسطين من البحر إلى النهر".

واحتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين، منذ ساعات الصباح الأولى في شارع "الثورة" وسط العاصمة طهران، انتظارًا لإقامة صلاة الجنازة والمشاركة في مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه الذين قتلوا في حادثة تحطم الطائرة.

وكان شارك عددٌ من الحاخامات اليهود في مراسم الجنازة والتشييع.