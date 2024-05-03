تايوان ترصد 26 طائرة و5 سفن صينية في محيطها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، أنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 26 طائرة و5 سفن صينية في محيط الجزيرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة قولها في بيان، إن 17 من هذه الطائرات "اجتازت الخط الأوسط ودخلت شمالي ووسط منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي (أديز) التايوانية".

وكانت الوزارة قد أعلنت، يوم السبت الماضي، أنها رصدت تحليق 22 طائرة صينية في أقل من ثلاث ساعات في الأجواء المحيطة بتايوان.

وتأتي هذه الطلعات الجوية قبل أقل من شهر من تنصيب رئيس تايوان الجديد، لاي تشينغ تي، المقرر في 20 مايو الجاري.

وتعتبر بكين الرئيس التايواني الجديد انفصاليًا خطرًا.