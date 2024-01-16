"الترجمة العسكرية".. منهاج جديد في مدارس بيلاروسيا‎

أعلنت وزارة التعليم في بيلاروسيا، موافقتها على مناهج جديدة لعدد من المقررات المدرسية التي ستكون اختيارية ومن بينها مقرر الترجمة العسكرية، حيث سيتعلم طلاب المدارس الثانوية كيفية استجواب الأفراد العسكريين الأجانب.

ونشر القرار على بوابة القوانين الوطنية عبر الإنترنت، وبحسب القرار سيكون المقرر الجديد "الترجمة العسكرية" باللغة الإنجليزية للصفوف من العاشر إلى الحادي عشر، ويتضمن 69 ساعة دراسية حيث سيدرس طلاب الصف العاشر لمدة 35 ساعة، وسيدرس طلاب الصف الحادي عشر لمدة 34 ساعة.

وبحسب قرار الوزارة، ولتقديم المادة بشكل أفضل، سيتم عرض شرائح وأفلام حربية وغيرها من الوسائل البصرية للطلاب.

وتبرر الوزارة قرارها قائلة، إن "الهدف لهذا المقرر الدراسي الجديد هو تطوير المهارات والقدرات المهنية للمترجم العسكري واكتساب المعرفة بهيكل القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا".

وفي تفاصيل القرار، سيكون الطلاب الذين اختاروا هذا المقرر قادرين عند الانتهاء من الدراسة، على إتقان المصطلحات العسكرية، وقادرين على قراءة وترجمة الوثائق القتالية، والتعرف على الشارات العسكرية، وإجراء ترجمة ثنائية الاتجاه لمحادثة أو استجواب أسير حرب.

وستكون إحدى النقاط الرئيسة للبرنامج لطلاب الصف الحادي عشر، هي دراسة "الناتو" الذي سيتطرق إلى تاريخ إنشاء الحلف وهيكله وأهدافه وغاياته.