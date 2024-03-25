"لن يحدث إلا بشروط".. رئيس وزراء اليابان يطلب لقاء زعيم كوريا الشمالية

طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حسبما أعلنت شقيقة كيم الإثنين.

وأضافت أن أي اجتماع لن يحدث على الأرجح دون تغيير في سياسات طوكيو، وفقا لـ"فرانس برس".

وقالت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن "كيشيدا عبّر مؤخراً عن رغبته في الاجتماع مع رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في أقرب وقت".

وردا على تلك التصريحات، شدد كيشيدا على "أهمية" إجراء محادثات رفيعة مع كوريا الشمالية، وقال أمام البرلمان في طوكيو: "بالنسبة إلى العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية، من المهمّ إجراء محادثات رفيعة لحلّ النزاعات مثل اختطاف بيونغ يانغ مواطنين يابانيّين في السبعينيات والثمانينيات.