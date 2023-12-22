هيئة قناة بنما: لم نشهد زيادة في الملاحة رغم هجمات البحر الأحمر

قالت هيئة قناة بنما، الخميس، إن القناة لم تشهد زيادة ملحوظة في حركة الملاحة بسبب الوضع في البحر الأحمر حيث تجبر الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي السفن على تغيير مسارها.

وأثرت الهجمات على حركة ملاحة السفن في قناة السويس التي يمر منها 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية وربما تجبر في نهاية المطاف بعض ملاك السفن على محاولة العبور من قناة بنما التي فرضت قيودا على العبور لأشهر بسبب حالة جفاف حادة.

وقالت الهيئة لرويترز في بيان مكتوب "حتى اللحظة، لم نشهد زيادة ملحوظة في عدد السفن المرتبطة بشكل مباشر بالوضع الحالي في البحر الأحمر".

وفي وقت سابق هذا الشهر، تراجعت القناة عن تخفيض مزمع لعدد السفن المسموح لها بالعبور وهو 20 سفينة يوميا، لتقول إنها زادت العدد بدلا من ذلك ليكون 24 سفينة يوميا.