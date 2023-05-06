بايدن: تقدمي في السن أكسبني "الحكمة"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ 80 عاماً والذي يسعى لولاية ثانية في العام 2024، في مقابلة أذيعت الجمعة، إن تقدمه في السن جلب له حكمة وفيرة.

وصرّح بايدن في أول مقابلة له منذ إطلاق حملته الأسبوع الماضي رسمياً لصحفية في قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية: "لقد اكتسبت مقداراً كبيراً من الحكمة وأعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس".