الدفاعات الروسية تسقِط مسيّرتين أوكرانيّتين قرب القرم وفي كورسك

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، مسيّرة أوكرانيّة قبالة شبه جزيرة القرم، إضافة إلى مسيّرة ثانية في منطقة كورسك الروسيّة المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها على تلغرام إنه في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل "دُمّرت مركبتان جوّيتان أوكرانيّتان بلا طيّار؛ الأولى في الجوّ فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، والثانية فوق أراضي منطقة كورسك، بواسطة أنظمة الدفاع الجوّي".

وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات الطائرات بلا طيّار على الأراضي الروسيّة وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014. وبدأت كييف هجوماً مضاداً في بداية حزيران/ يونيو لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا، معلنة مراراً عزمها استعادة القرم.

وكان حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، أعلن الجمعة أنّ "طائرتَين بلا طيّار أوكرانيّتَين" استهدفتا مدينة كورتشاتوف، ما ألحق أضرارا بمبنى إداري وآخَر سكني.