شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "بالونات القمامة" هدايا صادقة إلى سيول

أثارت أزمة "بالونات القمامة" حرب تصريحات جديدة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بطلتها "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، التي وصفت البالونات بأنها "هدايا صادقة" إلى كوريا الجنوبية.

بدأت الأزمة بإرسال كوريا الشمالية بالونات محملة بنفايات إلى كوريا الجنوبية، ردًّا على مواقف وتصريحات "تحريضية" من سيول ضد بيونغ يانغ، ما أثار استياء واسعا من قبل كوريا الجنوبية.

وتعليقًا على ذلك اعتبرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أن بالونات القمامة والفضلات التي أرسلتها كوريا الشمالية إلى الجنوب، هي "مسألة تتعلق بحرية التعبير".

وتساءلت في بيان الأربعاء: "هل الاتجاه الذي تطير فيه البالونات هو الذي يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بحرية التعبير أم القانون الدولي؟" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".