مقترح أمريكي لتزويد السفن التجارية في مضيق هرمز بقوات عسكرية

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية وضع بحارة مسلحين وقوات من مشاة البحرية على متن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

يأتي ذلك في ظل ما يتردد عن محاولات من إيران لاختطاف سفن في المياه الدولية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين.

وقال أحد المسؤولين إن الجيش درب بالفعل بعض جنود مشاة البحرية في الشرق الأوسط ليكونوا على متن السفن.

لكن المسؤول قال إن الأمر يعود في النهاية للسفن التجارية بشأن طلب قوات لتكون على متنها خلال أجزاء من الرحلة التي تقطعها وتتسم بخطورة معينة في مضيق هرمز، الذي يمر نحو خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم عبره.

وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الشهر الماضي طائرات مقاتلة إضافية من طراز "إف-35" و"إف-16" إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط في مسعى لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية إلى احتجاز ومضايقات من إيران.

وقال البيت الأبيض في شهر مايو/أيار الماضي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتخذ خطوات في المنطقة، لكنه لم يذكر وقتها ما قد تشمله تلك التحركات.