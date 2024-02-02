محلل روسي يرجح أن تنتهي الحرب الأوكرانية خلال أشهر

وأشار بريجع إلى أن "الأوكرانيين يراهنون على الانتخابات الرئاسية الأمريكية"؛ لأن "الانتخابات في الولايات المتحدة ستقرر المصير السياسي لأوكرانيا ومستقبل أوكرانيا من جهة، وستقرر سياسات أوكرانيا تجاه روسيا من جهة أخرى".

منافسة شرسة

كما رجّح أن يفوز الرئيس بوتين بالانتخابات الروسية المُقبلة، على الرغم من وجود ما وصفه بـ"منافسة شرسة جدًّا"، لافتًا إلى أن "المعارضة مدعومة من عدة دول غربية".

وأكد أن الرئيس بوتين معني في الانتخابات أن يقدم نوعا من النصر، لافتًا إلى أن السيطرة على مناطق وضمها تعني نجاح العملية العسكرية، مبيناً أنه من الممكن أن يكون مهمًّا لبوتين العمل على إعادة إعمار تلك المناطق.

مشاكل ديموغرافية

ونوّه بريجع إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية في حالة سكون مؤقت، وأن الملف الأوكراني مرتبط في المجال الاقتصادي الداخلي، وسياسة روسيا الداخلية والخارجية.