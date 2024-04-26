مع تزايد الخلافات بين القوّتين.. بلينكن يأمل في إحراز تقدم مع الصين

أعرب وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أمله في إحراز تقدّم خلال بدء محادثات الجمعة مع نظيره الصيني وانغ يي الذي حذّر من تزايد الخلافات بين القوّتين.

وفي زيارته الثانية للصين خلال أقلّ من عام، قال بلينكن إنّه سيُثير قضايا حسّاسة خلال المحادثات في بكين، مثل الممارسات التجاريّة للصين ودعم بكين لموسكو، فضلًا عن قضيّة تايوان.

وقال بلينكن في افتتاح الاجتماع مع وانغ يي، إنّه سيكون "واضحًا جدًا ومباشرًا جدًا"، لكنّه أضاف "آمل في أن نُحرز بعض التقدّم في القضايا التي اتّفق عليها رئيسانا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

من جهته، قال وانغ يي خلال هذه المحادثات التي تُجرى في بكين، إنّ العلاقات بين القوّتين "بدأت تستقرّ"، بعد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في سان فرانسيسكو، نوفمبر.

لكنّه أضاف أنّ "عوامل سلبيّة تتراكم" بين واشنطن وبكين، موضحًا أن "العلاقات تُواجه كلّ أنواع الصعوبات. لقد تعرّضت حقوق الصين المشروعة في مجال التنمية للقمع بلا مبرّر، ويتمّ التشكيك في مصالحنا الأساسيّة".

وتساءل "هل ينبغي للصين والولايات المتحدة أن تستمرا في التحرك في الاتجاه الصحيح، اتجاه الاستقرار، أم العودة إلى دوامة الانحدار؟"، مشددًا على أن "هذه قضية رئيسية تواجه بلدينا وتختبر صدقنا وقدراتنا".