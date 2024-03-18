فلاديمير بوتين.. رئيس روسيا الذي "لم يُهزم" (وثائقي إرم)

كان الرجل يأمل أن يتمكن من بناء علاقة إيجابية مع الغرب لكنْ بشروطه الخاصة، مَعَ الاحتفاظ بالنفوذ الذي كان يملكه الاتحاد السوفيتي، إلّا أنّه دائماً ما كانَ يعتقدُ أنّ الغرب كان يحاول بشكل حثيث محاصرة روسيا وعزلها.

وفي السياق يقول زاسبكين: "في تلك المناسبة يجب الإشارة إلى خطاب مهم جدّاً العام 2007 في مؤتمر الأمن في ميونخ، آنذاك قال بوتين إنّه من غير المقبول اختزال الأمور بقطب واحد يسيطر فيها على الأوضاع، وبالتالي نحن نريد أن تكون هناك تعدّدية في الأقطاب مع تعاون بالتساوي"، مشيراً إلى أنّ بوتين "دائماً ما كان يريد أن تكون علاقات روسيا مع الغرب جيّدة، إنّما من غير المقبول أن يكون هناك توجّه مغاير مثل توسّع حلف الناتو على سبيل المثال".

لكن بداية الصراعِ الفعلي كانت حرب أوسيتيا الجنوبية. كان ذلك العام 2008. إبّانَ تلك الفترة كان تعهّدَ الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي بالانضمام إلى حلف الناتو، وهي خطوة رأى فيها بوتين تجاوزاً لخطٍ أحمر. وفي غضونِ 5 أيّام، تمكّنتْ القوّات الروسية من هزيمة الجيش الجورجي لتفرض سلاماً وصف بأنّه مهين للرئيس الجورجي آنذاك.

بين جورجيا العام 2008 وحرب أوكرانيا العام 2022، كان ضمُّ شِبهِ جزيرة القرمْ أبرز سمات العام 2014، وذلك في أعقاب احتجاجاتٍ في أوكرانيا أجبرت الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش على التنحي.

لم تكن رئاسة بوتين سهلة، فقد واجَه تحديات صعبة داخل روسيا وخارجها، فيما لم يتوقفْ الطامحون إلى لعب أدوارٍ كبيرة ومهمّةْ في روسيا، عندَ خطوط بوتين الحمراء، لكنَّه في كلّ مرّة كانَ يعمل على وَأْدِ محاولات تقويض سُلطَته من قبل الأوليغارشيين والليبراليين، وإنْ تخطّتْ في بعض الأحيان مَهْدَها.

لكنّ الغرب يعتبر أنّ تمرُّد قائد قوات فاغنر الراحل يفغيني بريغوجين مؤخراً، كشف أنّ قبضة بوتين على السلطة لم تعد قويةً كما كانت من قبل، فيما يبقى من الصعب فكُّ رموز سياسات النُخْبَة الروسية الداخلية، والمُنافَسة من الخارج.

وفي ذلك الصدد، يقول كريس رومن إنّ "بوتين ذكي بما فيه الكفاية ليفهم ما هي المخاطر، إذ أنّ الحرب المباشرة مع الأغنياء قد تكون أمراً خطيراً على الحياة الشخصية، وكنت أشرت ذات مرّة في إحدى المقابلات التي أجريتها منذ نحو 3 سنوات، إلى أنّه على بوتين أن يتنبّه لأنّه من الممكن أن يتمّ قتله... الأوليغارشيون ليس لديهم قلب". ويتابع أنّ "غالبية الشعب في روسيا اليوم فهمت أنّه بإمكانك أن تكون مليارديراً لا مشكلة، لكن عليك اللعب بأمانة، وأن تخدم مصالح الشعب الروسي".

إلّا أنّه في ظلّ كَثْرَة التكهنات، يبقى الثابت أنّ بوتين وبموجب سلسلة من التعديلات الدستورية التي أُقرّت العام 2020، يمكنُهُ البقاء في منصبه حتّى العام 2036، فيما تبدو ملامح سنوات الولاية الخامسة مختلفة تماماً استناداً إلى الظرفِ السياسي العالمي.

ويضيف كريس رومن: "أعتقد أنّه عندما تنتهي الحرب مع أوكرانيا، سيكون هناك نوع من عملية التنظيف الداخلية في روسيا، لأنّه مازال هناك ما نسميه بالطابور الخامس، هؤلاء هم الروس لكنّهم يتعاونون مع العدو".