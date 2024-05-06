رئيسي يطالب كردستان العراق بنزع سلاح المعارضة الإيرانية

طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الإثنين، حكومة إقليم كردستان، بنزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة لطهران، والتي تنشط في المناطق الجبلية شمالي العراق.

وقال بيان للرئاسة الإيرانية، إن "رئيسي استقبل في مكتبه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له الذي يزور طهران منذ يوم الأحد".

وأكد رئيسي خلال اللقاء على ضرورة منع الإسرائيليين ومن أسماهم بـ"العناصر المناهضة للثورة" من استغلال إقليم كردستان ضد إيران، مبيناً أن "الحكومة والشعب الإيراني يعتبران أمن العراق هو أمنهم".

وشدد رئيسي على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية التي وقعتها إيران مع الحكومة العراقية العام الماضي، التي تتضمن نزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، مشددا على ضرورة "التنفيذ الكامل والدقيق للاتفاقية الأمنية".

واعتبر الرئيس الإيراني أنه ليس هناك أي عائق لبلاده لتوسيع التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية مع إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "الحدود الطويلة بين الجانبين فرصة ثمينة لتحسين مستوى العلاقات، لكن الأمن هو الأساس لأي نوع من التعاون وتوسيع التفاعلات".