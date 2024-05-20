خبير إيراني يكشف لـ "إرم نيوز" سبب صعوبة الوصول لطائرة رئيسي

استبعد خبير الأرصاد الجوية في العاصمة الإيرانية طهران محمد أصغري، الأحد، أن تتمكن فرق البحث والإنقاذ من الوصول إلى مكان حادث طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن فقدان الاتصال بطائرة رئيسي في منطقة جبلية بمحافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.

وقال أصغري في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "نظراً لكثافة المنظومة المطرية واستمرارها حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، يتوقع أن يكون الطقس في المنطقة غائماً في أغلب الأحيان وضبابياً، مصحوبًا أحياناً بهطول زخات من المطر والبرد، وفي بعض الساعات تكون مصحوبة برياح قوية نسبياً".

وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار النشاط المستمر للنظام والطبيعة الجبلية للمنطقة، فإن احتمالية تساقط حبات البرد ليست بعيدة عن المتوقع، كما أن هناك احتمالية لتساقط الثلوج".

وبشأن إمكانية وصول فرق الإنقاذ والبحث للمنطقة التي سقطت فيها طائرة رئيسي، أجاب: "هذا مستبعد وفق ما نرصده في الأجواء، وحتى مساء الغد من المتوقع حدوث ضباب وأمطار في المكان المحدد للطائرة".