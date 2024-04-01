روسيا.. مصرع 8 أشخاص جراء حادث تصادم بين قطار وحافلة

لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين؛ جراء حادث تصادم بين قطار وحافلة في مدينة بيرسلافل-زاليسكي بمقاطعة ياروسلافل الروسية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية قوله إن رجال الإنقاذ يواصلون العمل في مكان وقوع الحادث، حيث جرى الإبلاغ عن 5 وفيات، قبل ارتفاع العدد إلى 8.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب المدعي العام للنقل، شمال غربي روسيا، أن عطلًا فنيًا تسبب بتأخير الحافلة على خطوط السكك الحديد، ما أدى إلى اصطدامها بقطار ركاب في مقاطعة ياروسلافل.