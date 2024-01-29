كاميرون يدين الهجوم على القوات الأمريكية ويطالب إيران بوقف التصعيد

أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ليل الأحد، الهجمات التي شنتها الميليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية عند الحدود السورية الأردنية، وأدت إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

وقال كاميرون عبر منصة "إكس": "ندين بشدة الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية، ونواصل حث إيران على وقف التصعيد في المنطقة".

وتابع كاميرون: "إن أفكارنا مع هؤلاء الأفراد الأمريكيين الذين فقدوا أرواحهم وجميع الذين أصيبوا بجروح، وكذلك عائلاتهم".