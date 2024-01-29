كاميرون يدين الهجوم على القوات الأمريكية ويطالب إيران بوقف التصعيد
أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ليل الأحد، الهجمات التي شنتها الميليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية عند الحدود السورية الأردنية، وأدت إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.
وقال كاميرون عبر منصة "إكس": "ندين بشدة الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية، ونواصل حث إيران على وقف التصعيد في المنطقة".
وتابع كاميرون: "إن أفكارنا مع هؤلاء الأفراد الأمريكيين الذين فقدوا أرواحهم وجميع الذين أصيبوا بجروح، وكذلك عائلاتهم".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أمس الأحد، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين قبل أن تعلن اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات إلى 34 في هجوم بطائرة مسيّرة ضرب قاعدة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا.
من جهتها أعلنت الحكومة الأردنية أن القاعدة الأمريكية التي تم الإعلان عن استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية، حسبما نقلت قناة "المملكة" عن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين.
وأوضح مبيضين أن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن، وأنه "استهدف قاعدة التنف في سوريا".
إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إن الولايات المتحدة سترد على هجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 34 آخرين، في قاعدة على الحدود بين الأردن وسوريا.
وقال بايدن في كلمة له خلال تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولاينا: "كان يومنا صعبًا الليلة الماضية في الشرق الأوسط"، فقدنا 3 أرواح شجاعة. سنرد".