كوريا الشمالية تعرض صاروخا باليستيا عابرا للقارات خلال عرض عسكري
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الخميس، أن بيونغ يانغ عرضت صاروخا باليستيا عابرا للقارات وأسلحة أخرى خلال عرض عسكري خلال الليل، واصفة إياها بأنها استعراض "لأكبر" قدرة هجوم نووي تملكه البلاد.
وأضافت الوكالة أن العرض، الذي حضره زعيم البلاد كيم جونج أون، أقيم مساء الأربعاء في إطار احتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش الكوري الشمالي.
واحتفلت كوريا الشمالية، الأربعاء، بالذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة، فيما ستحتفل في 16 شباط/ فبراير بـ"يوم النجم الساطع" الذي يوافق عيد ميلاد كيم جونغ إيل، نجل مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، ووالد كيم جونغ أون.
وكان كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الشمالية، أعلنوا الثلاثاء، أنهم "سيوسعون ويكثفون" مناوراتهم العسكرية لضمان استعداد قواتهم للحرب.
وجاء ذلك التعهد خلال اجتماع أشرف عليه الزعيم كيم جونغ أون وفي أعقاب مناورات جوية مشتركة الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وعززت سيول وواشنطن مناوراتهما العسكرية المشتركة، ما أثار غضب كوريا الشمالية التي تعتبر هذه المناورات تدريبًا على غزو أراضيها.