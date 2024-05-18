طعن وتشكيك.. مخاوف من أعمال عنف في تشاد بعد إعلان ديبي رئيسا

تتصاعد المخاوف من اندلاع أعمال عنف في تشاد، بعد إعلان فوز رئيس المجلس العسكري محمد ديبي في الانتخابات الرئاسية وطعن بعض منافسيه في النتائج.

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد، بعد ثلاثة أيام فقط من التصويت، النتائج الأولى التي أعطت الفوز (بنسبة 61 % من الأصوات) للجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، الذي كان بالفعل رئيسًا للمرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات، بعد وفاة والده الرئيس إدريس ديبي إتنو، أثناء القتال ضد المتمردين في شمال البلاد.

وقال الباحث السياسي التشادي أليو سال في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إنه في انتظار إعلان النتائج النهائية، يوم 21 مايو الجاري، والتي من المفترض أن تؤكد فوز ديبي، لا يزال التشاديون معلقين في انتظار قرار من المجلس الدستوري".

وقدم أحد المرشحين ، وهو سوكسيه ماسرا، الذي حل في المركز الثاني في انتخابات 6 مايو ورئيس الوزراء الانتقالي أيضًا، طعناً لإلغاء التصويت، معترضًا على نتيجة الاقتراع، وواصفا الانتخابات بـ "المهزلة"، فيما رفضت المحكمة العليا طلب إلغاء التصويت.

وحل ماسرا (40 عاما) في المركز الثاني بنسبة 18,54 % من الأصوات، وفق ما أعلن رئيس المجلس الدستوري جان برنارد باداري، فيما حصل ألبرت باهيمي باداكي، رئيس الوزراء السابق، على 16.93 % من الأصوات.

وفي غضون ذلك، قدم رئيس وزراء الأسبق في عهد ديبي الأب، ألبرت باهيمي باداكي، الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات، طعنًا أيضًا أمام المجلس الدستوري.

وبعد أن كان من أوائل المرشحين الذين اعترفوا بفوز رئيس المجلس العسكري، يدعو ألبرت باهيمي باداكي إلى الإلغاء الجزئي للنتائج في خمس مقاطعات تشادية.

مخاوف

ويرى الباحث السياسي التشادي أن المستقبل السياسي لماسرا أصبح على المحك أكثر من أي وقت مضى في هذه الانتخابات، موضحين أن الشخص الذي لا يزال يتولى رئاسة الحكومة التشادية "يخسر كل شيء، بدءا من سمعته كمعارض شرس" وفق تعبيره.

ويتساءل تقرير إخباري ما إذا كان ماسرا خسر كل شيء، معربا عن شكوكه في بقاء ديبي مرتبطا برئيس وزرائه، بعد أن استخدمه لإضفاء المصداقية على الانتخابات.

وعلق الباحث السياسي التشادي قائلاً لـ"إرم نيوز" بأنه "بعيدًا عن مستقبل ماسرا، فإن احتمال وقوع أعمال عنف بعد الانتخابات هو ما يسبب قلقًا كبيرًا وهو ما تتحدث عنه الصحافة التشادية".