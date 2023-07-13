أرمينيا تطالب بدخول المنظمات الإنسانية إلى إقليم "ناغورني قره باغ"

طالبت أرمينيا الأربعاء بالسماح للمنظمات الإنسانية الدولية بدخول إقليم ناغورني قرة باغ في أعقاب إغلاق أذربيجان الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا والمنطقة الانفصالية.

وأفاد سكان محليون عن خلو رفوف المتاجر من البضائع في الإقليم، بينما حذرت السلطات الصحية من عدم توافر الخدمات الصحية لمن هم بحاجة ماسة إليها وخاصة الأطفال.

وكانت أذربيجان قد أعلنت الثلاثاء تعليق حركة التنقل في ممر لاتشين، متهمة الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب. لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفت هذه الاتهامات، مؤكدة عدم العثور على أي بضائع غير مسموح بها في آلياته.

واعتبرت وزارة الخارجية الأرمينية الأربعاء أن هذه الخطوة "تهدف إلى خلق ظروف غير ملائمة للحياة لشعب ناغورني قره باغ".

وأضافت في بيان "من المؤسف أنه خلال هذه الأشهر لم يتمكن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية من الحصول على حق الوصول الإنساني إلى ناغورني قرة باغ".

وتحدث سكان من ستيباناكيرت، المدينة الرئيسية في الإقليم، عن نقص في الغذاء ومشاكل خطيرة في الوصول إلى الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة في الحكومة الانفصالية فاردان تاديفوسيان إن أكثر من 180 شخصا بينهم "طفلان في حالة حرجة" يجب نقلهم إلى أرمينيا لتلقي العلاج.

وأعربت الولايات المتحدة وفرنسا الأربعاء عن قلقهما من الإغلاق الموقت لممر لاتشين، وحثتا أذربيجان على السماح مجددا بحرية التنقل.

وتتنازع الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان السيطرة على ناغورني قره باغ منذ أواخر ثمانينات القرن الفائت، ما أدى إلى حربين شهدت ثانيتهما العام 2020 هزيمة القوات الأرمينية والتوصل لاتفاق بين الطرفين برعاية روسية.