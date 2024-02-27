"هيدرا" فرقاطة يونانية تنضم لحماية السفن من هجمات الحوثي‎ (صور)

غادرت الفرقاطة اليونانية "هيدرا" إلى البحر الأحمر، الاثنين، للمشاركة في مهمة لحماية السفن التجارية من هجمات ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

ووافقت الحكومة اليونانية في وقت سابق من يوم الاثنين على مشاركة البلاد في هذه المهمة البحرية.

وحوّلت العديد من شركات الشحن مسار السفن التجارية بعد هجمات ميليشيا الحوثي التي تقول إن الهجمات تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وذكر بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية، في بيان، أن مجلس الأمن اليوناني وافق على اقتراح وزير الدفاع نيكوس ديندياس بالمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة إن من المهم الانضمام إلى المهمة لأن هجمات الحوثيين تسببت في اضطراب أنشطة السفن التجارية اليونانية في ميناء "بيريوس"، أكبر ميناء في البلاد، وتوقفت بعض سفن الحاويات عن استخدامه.