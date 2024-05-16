من هو الشاعر الذي أطلق 5 رصاصات على رئيس وزراء سلوفاكيا؟ (فيديو)

كشفت مصادر إعلامية أن الرجل الذي حاول اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، أمس الأربعاء، واعتقلته الشرطة، هو شاعر وكاتب سلوفاكي معروف، اسمه جوراج سينتولا يبلغ من العمر 71 عامًا.

ابن الشاعر "سينتولا" بيَّن في تصريحات إعلامية أن والده هو المالك القانوني لرخصة السلاح الذي أطلق من خلال النار، وقال: "ليس لدي أي فكرة على الإطلاق عما كان والدي ينويه، أو ما خطط له، أو ما حدث".