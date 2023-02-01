نتنياهو يبدي استعداده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا إذا طلب منه ذلك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه مستعد للنظر في التوسط بين روسيا وأوكرانيا إذا طلب منه البلدان المتحاربان والولايات المتحدة ذلك.

وقال نتنياهو في مقابلة مع سي.إن.إن "إذا طلبت مني جميع الأطراف المعنية ذلك، سأفكر بالتأكيد، لكنني لا أفرض نفسي". وأضاف أن ذلك يجب أن يكون في "الوقت المناسب والظروف المناسبة".