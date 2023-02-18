صحف عالمية: الغرب "يدعي" الوحدة بشأن أوكرانيا.. وضغط على بايدن بشأن الـ"إف-16"

تصدر "مؤتمر ميونيخ للأمن" عناوين الصحف العالمية صباح اليوم السبت، في ظل تساؤلات عن المدى الذي يمكن فيه للغرب أن يستمر في دعمه لأوكرانيا، مع دخول الحرب هناك عامها الثاني، مما ينذر بنشوب انقسامات داخل الجبهة المناهضة لروسيا.

يأتي ذلك فيما كشفت تقارير أخرى عن تزايد الضغط على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من قبل الكونغرس من أجل السماح بإرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف – 16" إلى أوكرانيا، وذلك بعدما أعلن في وقت سابق عن رفضه الصريح لمثل هذه الدعوات.

وفي تركيا، تحدثت الصحف عن تداعيات الزلزال المدمر على الاقتصاد، مشيرة إلى أن أنقرة تواجه سلسلة من التحديات المعقدة في أعقاب الكارثة الأخيرة، حيث دمر الزلزال منطقة صناعية حيوية.