استطلاع: بارديلا يسيطر على نوايا التصويت للبرلمان الأوروبي

أظهر استطلاع أجراه معهد "إبسوس" لدراسات الرأي العام، بشأن انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الـ9 من يونيو/حزيران المقبل، سيطرة مرشح حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، جوردان بارديلا، على نوايا التصويت.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة "لو باريزيان" و"راديو فرنسا"، فإن بارديلا، لا يزال في المقدمة، بنسبة 31% من نوايا التصويت.

وبيَّن أن مرشح الحزب الاشتراكي (يسار)، رافائيل غلوكسمان، حصل على نقطة ونصف النقطة فقط أكثر من مرشحة حزب النهضة الحاكم في فرنسا، فاليري هاير، التي شهدت زيادة في نوايا التصويت.

وتبدو ديناميكية هاير الأكثر "ثباتًا وصلابة" مقارنة بديناميكية المرشحين الآخرين، وفق اعتقاد نائب المدير العام لشركة "إبسوس"، بريس تينتورير.

ويستفيد رئيس قائمة التجمع الوطني من المؤشرات "المتقاربة"، إذ أعرب الناخبون اليمينيون الذين صوتوا لشخصيات مختلفة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة التي أجريت عام 2022، عن رضاهم عن قائمة اليمين المتطرف، بينهم 16% من ناخبي مرشحة الجمهوريين، فاليري بيكريس، في الانتخابات الرئاسية عام 2022.