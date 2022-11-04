باكستان.. اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن (فيديو)

وكتب أسد عمر، أحد المساعدين المقربين من خان، على موقع "تويتر": "اليوم، بعد صلاة الجمعة، ستكون هناك احتجاجات في أنحاء البلاد، وستستمر حتى تلبية مطالب عمران خان".

وإلى جانب المطالبة بانتخابات مبكرة، يقول حزب خان إنه يدعو أيضاً إلى استقالة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي يقود ائتلافاً من الأحزاب التي أطاحت بخان من السلطة عبر تصويت برلماني في شهر أبريل/ نيسان الماضي.