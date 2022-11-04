باكستان.. اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن (فيديو)
أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، اليوم الجمعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وقوات الأمن الباكستانية.
وبدأ أنصار خان في الاحتشاد من جديد في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة، في الموقع الذي شهد إطلاق النار عليه، وطالبوا رئيس الوزراء السابق، المعروف للملايين حول العالم باعتباره قائد منتخب باكستان للكريكيت سابقاً، باستئناف مسيرته نحو إسلام أباد.
وكان حزب خان، الذي تعرض لإطلاق نار وأصيب في محاولة اغتيال على ما يبدو، قال إن احتجاجات ستخرج في جميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة، وسط توترات متصاعدة.
وأصيب خان في ساقه جراء إطلاق نار يوم أمس الخميس، بينما كان يلوّح لحشود من فوق حاوية محمولة على شاحنة يقود منها مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.
وكتب أسد عمر، أحد المساعدين المقربين من خان، على موقع "تويتر": "اليوم، بعد صلاة الجمعة، ستكون هناك احتجاجات في أنحاء البلاد، وستستمر حتى تلبية مطالب عمران خان".
وإلى جانب المطالبة بانتخابات مبكرة، يقول حزب خان إنه يدعو أيضاً إلى استقالة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي يقود ائتلافاً من الأحزاب التي أطاحت بخان من السلطة عبر تصويت برلماني في شهر أبريل/ نيسان الماضي.