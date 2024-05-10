فريق ترامب.. من هم أبرز المرشحين لمنصب نائب الرئيس؟

تتجه كلّ الأنظار نحو دونالد ترامب الذي يأمل في العودة إلى البيت الأبيض، وهو يفكر في مرشحين محتملين لمنصب نائب الرئيس بين أنصاره المخلصين ومنافسيه السابقين وحتى وافدين سياسيين جدد.

ومن خلال اختيار مرشحه لمنصب نائب الرئيس، يحظى الجمهوري بفرصة توسيع قاعدته الانتخابية خلال مواجهته الجديدة مع الديمقراطي جو بايدن.

في ما يأتي أبرز الأسماء المتداولة، بحسب وكالة "فرانس برس".

تيم سكوت

ليس سرا أن مسيرة تيم سكوت، السناتور الأسود من ولاية كارولينا الجنوبية، تنال إعجاب دونالد ترامب.

يشيد الرئيس الجمهوري السابق باستمرار بولاء الرجل الخمسيني، المنافس السابق على بطاقة الترشح للبيت الأبيض.

وقال له مجددا خلال اجتماع عقد مؤخرا: "أنت في نظري مرشح أفضل بكثير مما كنت عليه في نظر نفسك".

إذا جعل تيم سكوت عضده الأيمن، يمكن لدونالد ترامب أن يأمل في الحصول على المزيد من أصوات الناخبين السود الذين فضلوا جو بايدن إلى حد كبير في انتخابات عام 2020.

لكن منتقدي السناتور يرون أن حضوره باهت، خاصة خلال النقاشات مع خصومه.