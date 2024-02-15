مقتل 5 أشخاص بقصف أوكراني على بيلغورود الروسية
قال عمدة مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا فياتشيسلاف جلادكوف، إن 5 أشخاص قتلوا، بينهم طفل، وأصيب 18 آخرون نتيجة الهجوم الصاروخي الأوكراني على مدينة بيلغورود.
وكتب جلادكوف في منشور على موقع "إكس":"وفقًا للبيانات الأولية قُتل 5 أشخاص في بيلغورود، من بينهم طفل، وأصيب 18 آخرون، خمسة منهم أطفال، وتقوم فرق الإسعاف بنقل الضحايا إلى المرافق الطبية ويتم تقديم كل المساعدة اللازمة".
وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق بتعرّض مركز للتسوق في مدينة بيلغورود لهجوم صاروخي شنَّته القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة، وذكرت أن قتيلين سقطا على الأقل نتيجة القصف.
إلى ذلك، أعلنت الدفاع الروسية أن المقاطعة تعرَّضت لهجوم بصواريخ تمَّ إطلاقها من راجمات "فامبير"، وأن الدفاع الجوي تمكن من إسقاط 14 صاروخًا.
وكانت تعرَّضت مدينة بيلغورود لقصف سابق واسع النطاق في الـ30 من كانون الأول/ ديسمبر، ثم تعرَّض وسط المدينة أيضًا لهجوم أدى لسقوط أكثر من 20 شخصًا.
واتهمت السلطات الروسية أوكرانيا بشنّ هجمات إرهابية ضد المدنيين.
وتتعرَّض منطقة خاركوف في أوكرانيا، المتاخمة لمنطقة بيلغورود، للقصف الروسي بشكل شبه يومي.
وفي اليوم السابق، في قرية فيليكي بورلوك بمنطقة خاركوف، أصاب صاروخ مبنى سكنيًّا مكونًا من طابقين وفقًا للسلطات المحلية.