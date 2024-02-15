مقتل 5 أشخاص بقصف أوكراني على بيلغورود الروسية‎

قال عمدة مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا فياتشيسلاف جلادكوف، إن 5 أشخاص قتلوا، بينهم طفل، وأصيب 18 آخرون نتيجة الهجوم الصاروخي الأوكراني على مدينة بيلغورود.

وكتب جلادكوف في منشور على موقع "إكس":"وفقًا للبيانات الأولية قُتل 5 أشخاص في بيلغورود، من بينهم طفل، وأصيب 18 آخرون، خمسة منهم أطفال، وتقوم فرق الإسعاف بنقل الضحايا إلى المرافق الطبية ويتم تقديم كل المساعدة اللازمة".

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق بتعرّض مركز للتسوق في مدينة بيلغورود لهجوم صاروخي شنَّته القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة، وذكرت أن قتيلين سقطا على الأقل نتيجة القصف.