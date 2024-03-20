"عقلية مستعمِر".. الصين ترد على انتقاد بريطانيا لقانون أمني في هونغ كونغ

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، في بيان، إن القانون سيُسيء إلى "الحقوق والحريات" في المستعمرة البريطانية السابقة، و"سيقوّض التزام هونغ كونغ بواجباتها الدولية".

وردًّا على ذلك، انتقد مفوّض الشؤون الخارجية الصيني في المدينة بريطانيا، واتهمها بـ"المُراءاة وممارسة معايير مزدوجة"، في إشارة إلى قوانين الأمن القومي البريطانية.

وقال في بيان الأربعاء، إن "المملكة المتحدة أدلت بتعليقات تحريضية وغير مسؤولة بشأن الوضع في هونغ كونغ... كل هذا بسبب عقلية المستعمر والواعظ المترسخة".

وأضاف "نحض المملكة المتحدة على تصحيح موقفها ومواجهة الواقع والتخلّي عن وهم مواصلة نفوذها الاستعماري في هونغ كونغ".

كما أصدرت المفوضية الصينية بيانا منفصلا بشأن انتقادات الاتحاد الأوروبي للقانون الجديد، واعتباره أنه سيؤثر على "جاذبيّة المدينة على المدى الطويل كمركز تجاري دولي".

وجاء في بيان المفوّض الصيني، "نحضّ الاتحاد الأوروبي على تخيّل الجاذبية القوية للتشريع في هونغ كونغ، والتخلّي عن معاييره المزدوجة المنافقة وتحيّزه".