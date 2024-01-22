عقوبات بريطانية تستهدف ممولي حماس

قررت بريطانيا، الاثنين، فرض عقوبات على أفراد مرتبطين بحركة حماس، منهم ممولون وقياديون في الحركة، مؤكدة أن "من شأن هذه الإجراءات المساعدة في قطع مصادر تمويل الحركة من أطراف، بينها إيران".

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية بأن هذه العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تستهدف زهير شملخ، وهو الرجل المعروف باسم "الصراف الرئيسي لحركة حماس" والشخصية الرئيسية المشاركة في تحوّل الجماعة نحو العملات المشفرة، والذي ساعد في تحويل مبالغ مالية كبيرة من إيران إلى حماس قبل هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.