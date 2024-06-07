شاغلة أقوى وظيفة في "القارة العجوز" تنتظر نتائج الانتخابات

وهناك مناقشات مكثفة بين القادة الوطنيين وفي البرلمان الأوروبي حول قضايا مثل مستقبل التكامل الأوروبي والتقدم في المجالات الرئيسية بما في ذلك تغير المناخ.

ويبدو الأمر بمنزلة إنجاز صعب بالنسبة لفون ديرلاين لبناء الأغلبية التي تحتاجها في مؤسستي الاتحاد الأوروبي للحفاظ على وظيفتها.

انتُخِبَت العام 2019 بفارق ضئيل للغاية، بأغلبية تسعة أصوات فقط، حتى بعد تقديم وعود كبيرة لمجموعات سياسية مختلفة.

والمجموعات التي دعمت فون دير لاين في الجولة الأخيرة كانت تتوقع منها أن تفي بوعودها السياسية، وسوف تُقيّمُ أداءها في قراراتها بشأن إعادة انتخابها؛ لذا فمن المنطقي تقييم إنجازاتها، على حد وصف التقرير.

وقال: "لقد أظهرت قيادة قوية في الرد على حرب روسيا في أوكرانيا، وكانت فون دير لاين أول سياسية أوروبية تسافر إلى كييف بعد الغزو، وتطرح فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت لجنتها أيضًا أساسية في الإعداد لعقوبات ضد روسيا".

وكانت الصفقة الخضراء الأوروبية، التي أطلقت عليها فون دير لاين "لحظة رجل أوروبا على القمر"، أولوية رئيسية أخرى.

وتحت قيادتها، أدت الصفقة الخضراء إلى تشريع تاريخي وضع الاتحاد الأوروبي على الطريق نحو التحول الأخضر.

لكن وفق "رويترز"، بأنه من المؤكد أن أسلوب قيادتها لا يخلو من العيوب، فقد اشتكى منافسوها من حقيقة أنها تتواصل مع عدد محدود من المستشارين الموثوقين، وأنها ليست مرتبطة بشكل كافٍ بعمولتها.