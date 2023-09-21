كييف: روسيا تستهدف مرافق الطاقة الأوكرانية في أكبر هجوم منذ أسابيع

قصفت روسيا مرافق للطاقة في أنحاء أوكرانيا، اليوم الخميس، في أكبر هجوم صاروخي تشنه، منذ أسابيع، إذ أطلقت ما يعده مسؤولون أوكرانيون الجولة الأولى من حملة جوية جديدة على شبكة الكهرباء الوطنية.

ووردت تقارير عن انقطاع الكهرباء في 5 مناطق في الغرب، والوسط، والشرق، ليعيد ذلك ذكريات الضربات الجوية المتعددة على البنية التحتية الحيوية، خلال الشتاء الماضي، والتي تسببت في انقطاع الكهرباء عن الملايين على نطاق واسع خلال البرد القارس.

وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 18 شخصًا أُصيبوا في الضربات الجوية، منهم طفلة عمرها 9 أعوام، بينما قال حاكم إقليمي إن شخصين قُتلا جراء قصف روسي آخر خلال الليل.

وكتب المشرع أندريه أوسادتشوك على منصة إكس: "الشتاء قادم. اليوم تُجدّد روسيا هجماتها الصاروخية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".