الناتو: روسيا استنفدت نسبة كبيرة من ذخيرتها دقيقة التوجيه

قال مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا استنفدت نسبة كبيرة من ذخيرتها دقيقة التوجيه في غزوها لأوكرانيا، وإنه لا يمكن للقطاع الصناعي بها إنتاج جميع أنواع الذخيرة وأنظمة الأسلحة بسبب عقوبات الغرب.

وأضاف المسؤول، أنه لا يعرف المدة التي ستستغرقها روسيا لتحقيق هدف تعبئة 300 ألف فرد لقواتها، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أشهر.

وشدد على أن أي استخدام للأسلحة النووية من جانب روسيا سيغير مسار الصراع في أوكرانيا وسيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى "رد" من حلفاء أوكرانيا وربما من حلف الأطلسي.

وحذر المسؤول في "الناتو" من أن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل موسكو سيكون له "عواقب غير مسبوقة" على روسيا.

ولفت إلى أن ذلك "سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى رد فعل ... من جانب العديد من الحلفاء وربما من حلف شمال الأطلسي نفسه".

وأردف أن موسكو تستخدم تهديداتها النووية بشكل أساسي لردع حلف شمال الأطلسي ودول أخرى من الدخول بشكل مباشر في حربها على أوكرانيا.