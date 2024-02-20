هولندا وفرنسا تستدعيان سفيريْ روسيا على خلفية وفاة نافالني
انضمت هولندا وفرنسا، الإثنين، إلى ركب الدول التي استدعت سفراء روسيا في عواصمها، على خلفية وفاة المعارض المسجون أليكسي نافالني في سجنه.
وأعلنت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروينس سلوت أنها استدعت السفير الروسي لدى بلادها، وهو ذات الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه.
وكتبت الوزيرة الهولندية على منصة "إكس"، "إنه امر رهيب ان يدفع اليكسي نافالني الثمن الأغلى في نضاله من أجل روسيا حرة وديمقراطية، بعد ظهر اليوم، أمرت باستدعاء سفير روسيا الى الوزارة لأطلب منه توضيحات عن وفاة نافالني".
وبعدها، علقت الوزيرة على كلمة زوجة نافالني في مجلس الشؤون الخارجية قائلة: "كان من المثير للإعجاب للغاية سماع حديثها عن وفاة زوجها وإرثه. يجب ألا ننسى أبدًا كفاحه الشجاع من أجل الديمقراطية والحرية في روسيا".
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي، الذي يجري زيارة للأرجنتين: "طلبت استدعاء السفير الروسي اليوم.. نظام فلاديمير بوتين أظهر مرة جديدة طبيعته الحقيقية".
وبذلك، تحذو هولندا وفرنسا حذو كل من ألمانيا وإسبانيا والسويد التي اتخذت قرارات مماثلة الإثنين، فيما استدعت لندن الدبلوماسيين في سفارة روسيا منذ مساء الجمعة.
وتحمّل الدول الغربية السلطات الروسية مسؤولية وفاة المعارض داخل سجنه في القطب الشمالي حيث كان يمضي عقوبة بالسجن 19 عاماً.