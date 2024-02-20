هولندا وفرنسا تستدعيان سفيريْ روسيا على خلفية وفاة نافالني‎

انضمت هولندا وفرنسا، الإثنين، إلى ركب الدول التي استدعت سفراء روسيا في عواصمها، على خلفية وفاة المعارض المسجون أليكسي نافالني في سجنه.

وأعلنت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروينس سلوت أنها استدعت السفير الروسي لدى بلادها، وهو ذات الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه.

وكتبت الوزيرة الهولندية على منصة "إكس"، "إنه امر رهيب ان يدفع اليكسي نافالني الثمن الأغلى في نضاله من أجل روسيا حرة وديمقراطية، بعد ظهر اليوم، أمرت باستدعاء سفير روسيا الى الوزارة لأطلب منه توضيحات عن وفاة نافالني".