الرئيس الفنزويلي يعلن ترشحه رسميا لولاية ثالثة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ترشيح نفسه رسميا لولاية ثالثة على التوالي، بعدما قَبِل ترشيح حزبه له للانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو.

وقال مادورو، (61 عاما)، خلال تجمع للحزب "الحزب الاشتراكي الموحد" في كراكاس، إنه يحظى "بدعم الشعب". وأضاف: "سنحقق النصر مرة أخرى على طريق الحقيقة والأمل".