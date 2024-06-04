إسرائيل توقع صفقة لشراء سرب ثالث من مقاتلات الشبح

أعلنت إسرائيل أنها وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء سرب ثالث من طائرات الشبح المقاتلة إف-35 من شركة لوكهيد مارتن، قوامه 25 طائرة.

وتقدر قيمة الصفقة بنحو 3 مليارات دولار، وهو ما سيرفع عدد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي من ذلك الطراز إلى 75.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أن بعثتها في الولايات المتحدة وقعت رسميا على خطاب العرض والقبول للمقاتلات التي سيبدأ تسليمها بدءا من عام 2028 وبمعدل 3 إلى 5 طائرات سنويا.

ونقل بيان الإعلان عن الصفقة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "في توقيت يسعى بعض من خصومنا لتقويض روابطنا مع أكبر حليف لنا، نعزز تحالفنا"، وأضاف "هذا الأمر يوجّه رسالة قوية لأعدائنا في المنطقة".