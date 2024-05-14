ما حقيقة استيلاء قوات روسية على قاعدة أمريكية في النيجر؟

في المقابل أكد ناشطون عدم صحة المنشور، مشيرين إلى أن الصورة المتداولة قديمة، تعود إلى شهر مايو/ أيار من عام 2020، وأنها ليست في النيجر.

وأوضحوا أن الصورة تُظهر جنودًا أمريكيين يقفون على طريق قبالة ناقلات جند مدرعة روسية، بالقرب من قرية تنورية في ريف شرقي القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتشهد النيجر صراعًا بين واشنطن وموسكو، في ظل جهود الأخيرة لـ"ملء الفراغ" الأمريكي، مع تراجع نفوذ واشنطن في عدد من العواصم الأفريقية.