كييف تعلن إسقاط 35 مسيّرة روسية

أعلنت قوات كييف الجوية الأحد، أنها أسقطت 35 من أصل 39 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل.

وقالت أوكرانيا وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هجمات الطائرات المسيّرة استهدفت المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما استهدفت ضربات صاروخية منطقتي خاركيف ودونيتسك في شرق البلاد.

وقالت القوات الجوية على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، "نتيجة للعمليات القتالية، تم إسقاط 35 طائرة (من نوع) شاهد" في عشر مناطق.

وأضافت أنه تم إسقاط هذه المسيرات في مناطق كييف وفينيتسا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك بوسط البلاد، وأوديسا وخيرسون وميكولايف في الجنوب.