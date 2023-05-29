أردوغان يدعو الأتراك إلى "الوحدة والتضامن" بعد فوزه في انتخابات الرئاسة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إلى "الوحدة والتضامن" بعد فوزه بفارق ضئيل في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي مددت حكمه المستمر منذ عقدين حتى العام 2028.

وخاطب أردوغان مؤيديه، الذين احتشدوا أمام القصر الرئاسي، قائلًا: "سنترك الخلافات السياسية جانبًا، وندعو إلى الوحدة والتضامن"، مضيفًا: "ندعو إلى ذلك من كل قلبنا"

وأضاف: "الديمقراطية التركية هي الفائزة، اليوم، والمنظمات الإرهابية خسرت، و85 مليون مواطن فازوا جميعًا، سننحّي الخلافات جانبًا، وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية".

وشدد أردوغان في "خطاب النصر" على أن إطلاق سراح "صلاح الدين دمرداش"، الزعيم السابق لحزب "الشعوب" الديمقراطي المؤيد للأكراد، غير ممكن في ظل حكمه.

وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين، قال أردوغان إن "العودة الآمنة للاجئين السوريين لبلادهم جزء من مسؤوليتنا، وسنعمل على عودة مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم".

وفي الشأن الاقتصادي، قال الرئيس التركي: "القضية الأكثر إلحاحًا هي التضخم، لكن حلها ليس صعبًا، والتضخم سينخفض مثلما انخفضت أسعار الفائدة، وسنبني اقتصادًا قويًا يستند على الاستقرار والثقة".