وفاة 30 رجلًا حاولوا مغادرة أوكرانيا لتجنب القتال منذ بدء الحرب مع روسيا

وفيما عدا بعض الاستثناءات، لا تسمح الأحكام العسكرية في أوكرانيا للرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، بمغادرة البلاد لأنه قد يتم تعبئتهم للقتال.

وقالت خدمة حرس الحدود الحكومية أمس الاثنين في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن 24 رجلًا لقوا حتفهم أثناء محاولات لعبور نهر تيسا على حدود أوكرانيا مع رومانيا.

وقال ديمتشينكو إن حرس الحدود كشف عن نحو 450 مجموعة إجرامية حاولت تهريب الأشخاص عبر الحدود منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، قال ديمتشينكو للإذاعة الأوكرانية إنه "يتم في المتوسط توقيف عشرة رجال كل يوم خلال محاولات لمغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني".

وعلقت أوكرانيا، الأسبوع الماضي، تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الذكور الذين يبلغون سن الخدمة العسكرية حتى الـ18 من مايو/ أيار، منتقدة رعاياها في الخارج ممن قالت إنهم يتوقعون الحصول على دعم من الدولة دون مساعدتها في معركة البقاء في الحرب أمام روسيا.