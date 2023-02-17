الأسرى الفلسطينيون يعلنون الاستنفار والتعبئة في السجون الإسرائيلية 

قرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تصعيد خطواتهم التي بدؤوها احتجاجًا على قرارات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، في إطار التضييق عليهم.

وأعلنت "الحركة الأسيرة داخل السجون" الاعتصام في ساحات السجون غدًا بعد صلاة الجمعة، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون الإسرائيلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وأفادت الحركة، في بيان صحفي، بأن "الخطوة التصعيدية الجديدة تأتي في ضوء التطورات الأخيرة، وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع".