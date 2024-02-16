الولايات المتحدة: لا نرى حربًا "وشيكة" مع كوريا الشمالية

أكدت مسؤولة أمريكية أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشّرات على حرب "وشيكة" من جانب كوريا الشمالية، رغم الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها بيونغ يانغ التي ترفض الحوار مع واشنطن.

وقالت جونغ باك المسؤولة التي تتولى شؤون كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إنّ الولايات المتحدة لا تقوم بأيّ مجازفات، وستعمل على تعزيز قدرة الردع مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية، لكنّها لم تشهد أيّ تحوّل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وفي إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قالت: "في الأساس، لا أعتقد أنّ موقف كيم قد تغيّر، لا أرى هجوماً وشيكاً أو مباشراً في هذه المرحلة".

وتابعت أمام الصحفيين: "سأقول أيضاً إنّه من الواضح أنّ كيم قرّر أنّ هذا ليس الوقت المناسب كي يكون هناك حوار ودبلوماسية، خصوصاً مع الولايات المتحدة، لكن من الواضح أنّه يفعل ذلك مع روسيا".

أعلن كيم، في وقت سابق من هذا العام، أنّ كوريا الجنوبية هي "العدو الرئيس" لبلاده، كما تخلّى عن الوكالات المخصّصة لإعادة التوحيد والتواصل، وقال إنّ بيونغ يانغ لن تتردّد في "القضاء" على كوريا الجنوبية إذا تعرّضت بلاده لهجوم.