وزير الدفاع البريطاني: محور شر جديد في العالم يهددنا

ولا يمكن الجزم بأن الحرب العالمية الثالثة باتت وشيكة في ظل التكلفة الهائلة للحرب ومخاطر الدمار الحتمي التي ستلحق بطرفي الحرب، فضلا عن وجود الردع النووي الذي يعتبر آلية فعالة لردع العنف والنزاعات أو على الأقل التقليل منها.

وفي هذا الصدد، حرص الوزير شابس على إبراز أهمية برنامج تحديث قوات الردع النووي البريطانية، الذي يجري العمل به الآن، وبتكلفة تصل قيمتها إلى 31 مليار جنيه إسترليني.

غير أن تقرير "الإندبندنت" يشكك في مدى استعداد المملكة المتحدة لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى القيود وأوجه القصور الكبيرة التي تعاني منها القوات المسلحة البريطانية رغم محاولة الوزير شابس رسم صورة مشرقة ومتفائلة لها.

وأضاف: "على سبيل المثال، يسلط انتشار البحرية الملكية في البحر الأحمر الضوء على الأسطول المتقلص والسفن القديمة، مع التأخير الواضح في عمليات استبدال القطع والمعدات، والافتقار إلى التجديد، فيما يواجه سرب طائرات تايفون التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني مهام متعددة، وضغط عمل كبيرا".

وبشكل عام، لا تزال القوات المسلحة البريطانية تعاني من نقص في الأفراد، مع تأخر في استبدال المعدات ونقص الاستثمار في المؤسسة الدفاعية لأكثر من عقد من الزمان. ولا يزال تعهد الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مجرد طموح ، وفقًا لتقرير الصحيفة.