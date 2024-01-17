ضمن دروس حرب غزة.. إسرائيل بصدد إحداث "تحول جذري" بسلاح الجو

يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة مشتريات جديدة تُحدث "تحولًا جذريًّا" بسلاح الجو، تشمل أسرابًا مقاتلة ومروحيات عسكرية متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفق تقرير للقناة الإسرائيلية السابعة.

وأشارت القناة، الأربعاء، إلى أن "الحرب في غزة والتهديدات الحالية والمستقبلية التي تواجهها إسرائيل، دفعت سلاح الجو للتفكير في تنفيذ خطة تحديث جديدة، تهدف إلى التزوّد بمقاتلات ومروحيات عسكرية، وإعادة ملء مخزون سلاح الجو من الذخائر".

وتتجه إسرائيل، لإبرام سلسلة من الصفقات بعشرات المليارات من الدولارات، بغرض شراء 4 أسراب جوية متقدمة، وسربي مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة، فيما ذكرت القناة أن الخطة قيد التنفيذ وتنتظر المصادقات النهائية.