ضمن دروس حرب غزة.. إسرائيل بصدد إحداث "تحول جذري" بسلاح الجو
يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة مشتريات جديدة تُحدث "تحولًا جذريًّا" بسلاح الجو، تشمل أسرابًا مقاتلة ومروحيات عسكرية متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفق تقرير للقناة الإسرائيلية السابعة.
وأشارت القناة، الأربعاء، إلى أن "الحرب في غزة والتهديدات الحالية والمستقبلية التي تواجهها إسرائيل، دفعت سلاح الجو للتفكير في تنفيذ خطة تحديث جديدة، تهدف إلى التزوّد بمقاتلات ومروحيات عسكرية، وإعادة ملء مخزون سلاح الجو من الذخائر".
وتتجه إسرائيل، لإبرام سلسلة من الصفقات بعشرات المليارات من الدولارات، بغرض شراء 4 أسراب جوية متقدمة، وسربي مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة، فيما ذكرت القناة أن الخطة قيد التنفيذ وتنتظر المصادقات النهائية.
أفكار مطروحة
ومن بين الأفكار المطروحة في الوقت الراهن، إمكانية شراء المزيد من الطائرات المخصصة لمهمات التزود بالوقود جوًّا وزيادة كمية الذخائر الجوية من الولايات المتحدة، فضلًا عن تحفيز عمليات التصنيع المحلي للذخائر.
وفيما يتعلق بتحفيز عمليات التصنيع المحلي للذخائر الجوية، تقول القناة إن الهدف هو تقليص التبعية للولايات المتحدة وتحقيق الاستقلالية الإسرائيلية في هذا المجال.
وتشمل الأسراب الجوية الجديدة التي تتضمنها الخطة، سربين إضافيين من المقاتلات الشبحية الأمريكية " F-35"، على أن ينضما إلى سربين جويين من هذه المقاتلات يخدمان بالفعل في سلاح الجو الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.
وتشمل الخطة أيضًا التزود بسربين من المقاتلات "F-15IA" الحديثة، ويجري الحديث عن طراز من المقاتلات "F-15" سيُنتَج خاصة لصالح سلاح الجو الإسرائيلي، أي وفق المتطلبات العملياتية التي يحتاج إليها والساحات التي يعمل فيها.
القناة نبّهت إلى أن "شراء الأسراب الجديدة، والتي يقدر عدد المقاتلات في كل سرب منها بـ 25 مقاتلة، جاء وفق الدروس المستفادة من الحرب الحالية، ولكن أيضًا لإدراك إسرائيل أنها في حاجة لقوة جوية كبرى وأكثر فتكًا، بحيث يمكنها التعامل مع تهديدات في ساحات القتال البعيدة أيضًا".
وأكدت أن "تلك المشتريات قيد التنفيذ بالفعل، وتنتظر فقط المصادقة النهائية من اللجنة الوزارية لشؤون المشتريات العسكرية، إضافة إلى بعض المصادقات من جهات أمريكية، وتفاهمات بين المجموعتين المُصنِّعَتين، أي بوينغ ولوكهيد مارتن".
وتسود توقعات بأن تصادق اللجنة المختصة على صفقة المقاتلات الشبحية "F-35"، خلال أيام معدودة، بينما تصادق على صفقة المقاتلات "F-15IA" خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن تنتهي عمليات التصنيع ومن ثم وصول المقاتلات الأولى من سربي "F-35" الجديدين خلال 5 سنوات، وتُستكمَل عمليات وصول السربين الآخرين "F-15IA" في غضون 10 سنوات.
وسوف تُدرج عمليات الشراء ضمن خطة المساعدات العسكرية الأمريكية القائمة منذ عقود، وحين تُستكمَل كل الصفقات سيبلغ عدد مقاتلات "F-35" بسلاح الجو الإسرائيلي 100 مقاتلة؛ ما سيتيح وقف تحليق المقاتلات القديمة من طرازي "F-15/16".