بلينكن: الدبلوماسية الأمريكية أبطأت توسع عمليات التجسس الصينية

وقال بلينكن إن جهود الصين في كوبا جزء من مسعى عالمي تقوم به بكين من أجل توسيع وجودها في الخارج.

وأكد أن الإجراءات الأمريكية لمواجهة ذلك منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة، في يناير/ كانون الثاني 2021 قد أتت بثمارها، دون الخوض في التفاصيل.

وقال بلينكن: "يقدر خبراؤنا أن جهودنا الدبلوماسية أبطأت جهود الصين".