بلينكن: الدبلوماسية الأمريكية أبطأت توسع عمليات التجسس الصينية
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، اتخاذ إدارة الرئيس جو بايدن خطوات دبلوماسية أبطأت جهود الصين لإبراز قوتها العسكرية في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك قبل زيارة مقررة سيجريها الوزير بلينكن للعاصمة الصينية بكين، هذا الأسبوع.
وسُئل بلينكن خلال مؤتمر صحفي عن رد واشنطن على تقرير "وول ستريت جورنال"، الأسبوع الماضي، والذي نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن جهود تجسس جديدة في كوبا تجري في الوقت الحالي.
وقال بلينكن إن جهود الصين في كوبا جزء من مسعى عالمي تقوم به بكين من أجل توسيع وجودها في الخارج.
وأكد أن الإجراءات الأمريكية لمواجهة ذلك منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة، في يناير/ كانون الثاني 2021 قد أتت بثمارها، دون الخوض في التفاصيل.
وقال بلينكن: "يقدر خبراؤنا أن جهودنا الدبلوماسية أبطأت جهود الصين".